Un agente ha dichiarato che il presidente del club ha fatto una promessa al calciatore durante un’intervista. Non sono stati forniti dettagli sul contenuto di questa promessa, ma si parla di un possibile rinnovo contrattuale a sorpresa. La notizia ha suscitato attenzione tra i tifosi e gli addetti ai lavori, mentre il club non ha ancora commentato ufficialmente.

Il Napoli prepara un rinnovo a sorpresa? De Laurentiis avrebbe fatto una promessa, secondo quanto rivelato dall’agente del calciatore nel corso di un’intervista. Mazzocchi e il Napoli: la promessa di De Laurentiis. Marco Sommella, procuratore di Pasquale Mazzocchi, ha svelato i dettagli di una trattativa a sorpresa. Il presidente De Laurentiis havrebbe fatto una promessa al terzino. L’agente non scende nei dettagli, ma lascia intendere che il patron potrebbe fare un regalo al suo assistito. Sommella non ha dubbi sulla centralità del difensore nello spogliatoio. “Rinnova col Napoli? Sanno tutti cosa rappresenta nello spogliatoio, è un collante tra i nuovi e i vecchi ed è voluto bene da tutti: ha un rapporto particolare con il presidente De Laurentiis che gli ha fatto una promessa, speriamo possa fargli presto un regalo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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© Spazionapoli.it - Napoli, rinnovo a sorpresa? L’agente rivela: “De Laurentiis ha fatto una promessa”

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