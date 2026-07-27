L'agente di un calciatore del Napoli ha dichiarato che il club spera che il presidente possa fare un regalo al giocatore, poiché gli ha promesso qualcosa. Il Napoli ha concluso il ritiro di Dimaro con una vittoria contro la Carrarese, ma il mercato rimane fermo. Tra i ruoli da rinforzare c’è anche quello del vice Di Lorenzo. Non ci sono conferme ufficiali su eventuali acquisti o movimenti in entrata.

Il Napoli ha chiuso il ritiro di Dimaro con la vittoria di ieri sulla Carrarese, ma il calciomercato azzurro resta fermo. Tra i ruoli da rinforzare c’è anche quello del vice Di Lorenzo. Il profilo più indicato per occupare questo slot, almeno per il momento, sembra quello di Favasuli, ma su quest’ultimo aspetto bisogna segnalare anche le dichiarazioni dell’agente di Pasquale Mazzocchi. L’agente di Mazzocchi: “Sanno tutti cosa rappresenta nello spogliatoio”. Marco Sommella, a Radio Kiss Kiss Napoli, ha infatti parlato così: “Sanno tutti cosa rappresenta nello spogliatoio. È un collante tra i nuovi e i vecchi, è voluto bene da tutti e ha un rapporto particolare con il presidente De Laurentiis, che gli ha fatto una promessa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Mazzocchi, l’agente: “Speriamo che De Laurentiis possa fargli un regalo, gli ha fatto una promessa”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Agente Mazzocchi: “ADL gli ha fatto una promessa, aspettiamo un regalo in questi giorni”L'agente di Pasquale Mazzocchi ha dichiarato che l'agente di ADL ha fatto una promessa e che si aspetta un regalo nei prossimi giorni.

De Laurentiis ricordi che quando ha scelto in nome del populismo, ha sempre fatto disastriIl mondo del calcio si concentra sulle decisioni e sui cambi di allenatore di una delle squadre più seguite del paese.

Si parla di: Prime pagine giornali sportivi oggi: il Napoli sui media.

Ag. Mazzocchi: De Laurentiis gli ha fatto una promessa, speriamo possa arrivare un regaloPasquale Mazzocchi in ogni sessione di calciomercato, almeno le ultime tre (quella in corso compresa), è dato in partenza. Eppure l'esterno partenopeo riesce a strappare la permanenza. Marco Sommella, ... msn.com

Ag. Mazzocchi: Rinnovo? ADL gli ha fatto una promessa, speriamo arrivi presto il regaloIl futuro di Pasquale Mazzocchi resta uno dei temi da definire in casa Napoli. Marco Sommella, agente del calciatore, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli soffermandosi sulla possibili ... msn.com