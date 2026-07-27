L'agente di Pasquale Mazzocchi ha dichiarato che l'agente di ADL ha fatto una promessa e che si aspetta un regalo nei prossimi giorni. Ha inoltre spiegato che il giocatore è considerato un punto di riferimento nello spogliatoio, apprezzato sia dai nuovi che dai veterani. La dichiarazione è stata rilasciata durante un'intervista a Radio Kiss Kiss Napoli. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito riguardo alla natura della promessa o al futuro contrattuale.

Marco Sommella, agente di Pasquale Mazzocchi, è intervenuto su Radio Kiss Kiss Napoli per parlare del futuro del suo assistito. “Sanno tutti cosa rappresenta nello spogliatoio: è un collante tra i nuovi e i vecchi ed è voluto bene da tutti. Ha un rapporto particolare con il presidente De Laurentiis che gli ha fatto una promessa. È qualcosa che va oltre il rapporto lavorativo, speriamo possa avere un regalo in questi giorni”. “Lui è uno scugnizzo, non si può non avere senso d’appartenenza: quando arriva uno da fuori, lui riesce subito a fargli capire dove si è arrivati. Basta parlare con gli allenatori che lohanno avuto per parlare oltre l’aspetto calcistico. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Agente Mazzocchi: “ADL gli ha fatto una promessa, aspettiamo un regalo in questi giorni”

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