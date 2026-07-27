Una persona agli arresti domiciliari è evasa e un altro ha tentato di compiere una rapina. La Polizia ha intercettato un uomo di 38 anni in vico Gabella della Farina, che si stava allontanando quando ha visto le auto di pattuglia. Contestualmente, in un altro intervento, sono stati eseguiti due arresti, uno per evasione e uno per tentativo di rapina.

Il primo intervento è avvenuto in vico Gabella della Farina, dove gli agenti, impegnati nel servizio di controllo del territorio, hanno notato un 38enne che ha tentato di allontanarsi alla vista della pattuglia. Il comportamento sospetto ha spinto i poliziotti a fermarlo e a effettuare gli accertamenti del caso. Dalle verifiche è emerso che l'uomo era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari e si trovava fuori dalla propria abitazione senza autorizzazione. Per questo motivo è stato arrestato con l'accusa di evasione. Poco dopo, durante un altro servizio di pattugliamento in via Mancini, gli stessi agenti hanno notato un 37enne con atteggiamento sospetto e hanno deciso di procedere al controllo. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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© Teleclubitalia.it - Napoli, evade dai domiciliari e un altro tenta una rapina: doppio arresto della Polizia

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