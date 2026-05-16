Napoli evade dai domiciliari | arrestato 33enne latitante

A Napoli è stato arrestato un uomo di 33 anni che era evaso dagli arresti domiciliari. L’uomo, ricercato da tempo, era stato coinvolto in un episodio di rapina armata in un hotel della zona. Dopo l’arresto, è stato trasferito nel carcere di Poggioreale. La polizia ha confermato che si trattava di un latitante che era riuscito a sottrarsi alla misura restrittiva prima di essere rintracciato. Nessuna altra informazione è stata resa nota sulle circostanze dell’arresto.

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Napoli, arrestato un 33enne evaso dai domiciliari dopo una rapina armata all’hotel Excelsior: trasferito a Poggioreale. Napoli, eseguita misura cautelare per un 33enne latitante. I Carabinieri della Stazione Napoli Rione Traiano, su delega del Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Napoli, hanno eseguito un’ ordinanza cautelare di sostituzione della misura nei confronti di un 33enne napoletano, già sottoposto agli arresti domiciliari. Il provvedimento ha disposto il passaggio dalla misura degli arresti domiciliari alla custodia cautelare in carcere, dopo che l’uomo era stato dichiarato latitante. La rapina all’hotel Excelsior. Il 33enne è ritenuto responsabile, in concorso con un complice, di una rapina aggravata avvenuta nel mese di agosto 2025 all’interno dell’ hotel Excelsior di Napoli. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Napoli, evade dai domiciliari: arrestato 33enne latitante ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Napoli, arrestato latitante del clan Andolfi: era in una casa Sullo stesso argomento Napoli Borgo Sant’Antonio, evade dai domiciliari: arrestato 45enneQualiano, il sindaco contro il vandalismo: Perché distruggere ciò che è di tutti? Torre del Greco, 50 euro “per chiudere un occhio”. Napoli Scampia, evade dai domiciliari e manomette il braccialetto: arrestatoControlli della Polizia di Stato a Scampia: 47enne tenta la fuga dopo aver manomesso il braccialetto elettronico, arrestato nella serata di sabato... Rapinò cliente all'Excelsior, poi evase dai domiciliari: catturatoCon un complice, nell'agosto dello scorso anno, aveva fatto irruzione nell'hotel Excelsior di Napoli, sotto la minaccia di una pistola e dopo aver esploso un colpo d’arma da fuoco aveva rubato un orol ... ilroma.net Rapina ospite di in hotel: arrestato, evade domiciliari ma viene catturatoNapoli . I carabinieri della stazione di Napoli rione Traiano hanno dato esecuzione ad una ordinanza in materia cautelare di sostituzione della misura degli arresti domiciliari con quella ... virgilio.it