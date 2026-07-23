Tenta estorsione a commerciante rompe il naso a un poliziotto e poi evade dai domiciliari | pakistano in carcere

Un cittadino pakistano è stato arrestato dopo aver tentato di estorcere denaro a un commerciante, rompendo il naso a un agente durante un tentativo di fuga. L’episodio risale al 10 luglio, quando si era introdotto in un negozio chiedendo una somma di denaro. Dopo l’arresto, l’uomo è evaso dai domiciliari e ora si trova in carcere.

L’attività trae origine da un episodio verificatosi lo scorso 10 luglio, quando l’uomo si era introdotto all’interno di un esercizio commerciale di via Valle Schioia pretendendo dal titolare la consegna di una somma di denaro. Al rifiuto del commerciante, il quarantaquattrenne avrebbe reagito con violenza, aggredendolo. La scena era stata notata dagli agenti del Commissariato di P.S. Anzio-Nettuno, impegnati nei servizi di controllo del territorio, che erano immediatamente intervenuti per interrompere l’azione e fermare l’aggressore. Nel tentativo di riportarlo alla calma, però, l’uomo avrebbe ulteriormente aggravato la propria condotta, scagliandosi contro uno dei poliziotti e colpendolo con una violenta testata al volto. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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