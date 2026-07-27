Napoli cantieri e manifestazioni | tutte le modifiche al traffico durante l’estate

Durante l’estate, diverse zone di Napoli saranno interessate da lavori stradali e interventi di riqualificazione, con modifiche temporanee alla viabilità. Sono previsti dispositivi di circolazione e deviazioni in varie aree della città. Inoltre, il 31 luglio si svolgerà un corteo che partirà da piazza dei Martiri e arriverà alla Rotonda Diaz, in occasione dei 100 anni della squadra di calcio locale. Le modifiche alla circolazione sono state comunicate dalle autorità competenti.

Dispositivi di circolazione in diverse zone della città per lavori stradali e riqualificazioni. Il 31 luglio corteo da piazza dei Martiri alla Rotonda Diaz per i 100 anni della SSC Napoli. Nuove modifiche alla viabilità in diverse strade di Napoli per consentire lo svolgimento di cantieri e manifestazioni. I dispositivi di traffico sono stati approvati dalla Conferenza permanente dei servizi per i cantieri stradali e gli eventi, che si riunisce con cadenza settimanale. Le misure interessano, tra le altre zone, Coroglio, Nisida, Capodimonte, San Giovanni a Teduccio, il lungomare, Materdei, il Rione Sanità e il Vomero. Per tutelare la salute dei lavoratori, i cantieri saranno sospesi dalle ore 12. 🔗 Leggi su 2anews.it

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Napoli, proteste alla manifestazione del Campo Largo

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