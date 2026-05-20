Cantieri e modifiche al traffico a Napoli | tutte le strade coinvolte
A Napoli sono in programma lavori di ristrutturazione e interventi sulle strade che coinvolgeranno diverse zone della città nelle prossime settimane. Alcuni cantieri sono già attivi, mentre altri stanno per essere avviati. Le modifiche alla circolazione riguarderanno diverse arterie principali e secondarie, con variazioni temporanee alle direttrici di traffico. La presenza di lavori in corso ha già portato a cambiamenti nelle rotte abituali di alcuni mezzi di trasporto e veicoli privati.
Napoli si prepara a una serie di cantieri stradali e interventi infrastrutturali che interesseranno diverse zone della città nelle prossime settimane, con modifiche alla circolazione già in vigore o in procinto di scattare. La conferenza permanente dei servizi per i cantieri stradali e le. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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