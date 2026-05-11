Tram del mare nuovi cantieri su via Marina e a Napoli est | bus deviati e piano traffico ecco tutte le modifiche

Da 2anews.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono iniziati i lavori per il tram del mare a Napoli, con cantieri aperti su via Marina che dureranno circa un mese. Durante questo periodo, i mezzi pubblici saranno deviati e ci saranno modifiche alla viabilità. Contestualmente, un altro cantiere si trova a Napoli est e resterà attivo fino al 30 giugno, per permettere la sistemazione del deposito di via Nazionale delle Puglie.

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Al via i cantieri per il tram del mare a Napoli: lavori su via Marina per circa 30 giorni con bus e tram deviati, e cantiere a Napoli est fino al 30 giugno per il deposito di via Nazionale delle Puglie. Napoli accelera sul progetto del tram del mare e apre nuovi cantieri su più fronti. A partire da oggi, lunedì 11 maggio, come riporta Fanpage.it, sono operative le deviazioni di bus, tram e taxi su via Marina per consentire i lavori di installazione del nuovo sistema di segnalamento che servirà la linea tranviaria tra San Giovanni e piazza Sannazaro. Parallelamente, prosegue il cantiere nella zona est della città per collegare la linea del tram al futuro deposito-officina di via Nazionale delle Puglie.🔗 Leggi su 2anews.it

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