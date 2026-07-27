Musetti-Arnaldi oggi ATP Washington 2026 | orario tv programma streaming

Lunedì 27 luglio, nel primo turno dell’ATP 500 di Washington, si sfidano Lorenzo Musetti e Matteo Arnaldi. La partita si giocherà sul cemento statunitense e determinerà chi accederà al secondo turno. Entrambi i giocatori cercano una vittoria per migliorare la loro posizione in questa fase della stagione. La sfida è visibile in diretta streaming e in TV, con orario e programmazione ancora da comunicare.

Oggi, lunedì 27 luglio, Lorenzo Musetti e Matteo Arnaldi si affronteranno nel primo turno dell’ATP500 di Washington. Sul cemento americano, andrà dunque in scena un derby azzurro che metterà in palio l’accesso al secondo round, importante per entrambi visto il momento della loro stagione. Musetti torna a giocare dopo diverse settimane di lontananza dai campi. L’infortunio al retto femorale si è rivelato complicato e si è scelto di non forzare per favorire un recupero fisico senza criticità. Sarà interessante capire quale sarà l’approccio del toscano, al cospetto di un avversario che conosce piuttosto bene. Arnaldi, dopo l’exploit al Roland Garros, ha fatto fatica a ritrovare il proprio tennis. 🔗 Leggi su Oasport.it

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ATP Washington | Tennis Predictions Today 27/07/2026 | Betting Breakdown

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