Musetti-Ruud oggi ATP Roma 2026 | orario tv programma streaming

Oggi si gioca l'incontro tra Musetti e Ruud negli ottavi di finale del torneo ATP di Roma 2026. I due si sono già affrontati in passato, con un match negli ottavi di Parigi-Bercy nel 2022 e un altro in semifinale a Bastad nel 2023. Dopo queste sfide, non ci sono stati altri confronti ufficiali tra i due giocatori.

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Un confronto negli ottavi di finale a Parigi-Bercy 2022. Un altro in semifinale a Bastad nel 2023. Poi, più nulla. Un successo a testa. E oggi Lorenzo Musetti e Casper Ruud si ritrovano alle 11:00 sul Centrale del Foro Italico di Roma, intenti a cercare i quarti di finale agli Internazionali d’Italia, quinto Masters 1000 dell’anno. Per Musetti ci sono, e restano, i dubbi legati allo stato fisico, specie dopo la dispendiosissima partita con l’argentino Francisco Cerundolo. Per quanto riguarda invece Ruud, che sta cercando di tornare al ruolo di giocatore tra i migliori al mondo sul mattone tritato, molto significativo il tipo di vittoria al terzo turno sul ceco Jiri Lehecka.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Musetti-Ruud oggi, ATP Roma 2026: orario, tv, programma, streaming ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Dove vedere in tv Musetti-Ruud, ATP Roma 2026: orario, programma, streamingMartedì 12 maggio Lorenzo Musetti e il norvegese Casper Ruud si affronteranno negli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia 2026 a Roma. Musetti-Landaluce oggi in tv, ATP Barcellona 2026: orario, programma, streamingLorenzo Musetti torna in campo nella giornata di martedì 14 aprile per affrontare lo spagnolo Martin Landaluce nel primo turno dell’ATP 500 di... Argomenti più discussi: Musetti-Ruud vale un posto nei quarti di finale: quando e dove vederla; Dove vedere in tv Musetti-Ruud, ATP Roma 2026: orario, programma, streaming; ATP Roma 2026, ottavi: preview Musetti-Ruud; Talento e difesa: Lorenzo Musetti batte Francisco Cerundolo in due set e raggiunge Casper Ruud agli ottavi di finale. Ottavi ATP Roma ?? SINNER ??-PELLEGRINO?? Rublev ??-Basilashvili?? Medjedovic??-Landaluce ?? Tirante??-Medvedev ?? MUSETTI ??-Ruud ?? Khachanov ??-Prizmic?? Jodar ??-Tien ?? DARDERI ??-Zverev ?? x.com Rome Masters R3: ?? [23] C. Ruud batte ?? [11] J. Lehecka 6-3 6-4 reddit Musetti-Ruud oggi, ATP Roma 2026: orario, tv, programma, streamingUn confronto negli ottavi di finale a Parigi-Bercy 2022. Un altro in semifinale a Bastad nel 2023. Poi, più nulla. Un successo a testa. E oggi Lorenzo ... oasport.it