Dove vedere in tv Arnaldi-Jodar oggi ATP Roma 2026 | orario programma streaming

Oggi, domenica 10 maggio, Matteo Arnaldi scenderà in campo nel terzo turno degli Internazionali d’Italia 2026, torneo di tennis che si sta svolgendo a Roma. La partita contro Jodar sarà trasmessa in diretta televisiva e in streaming, con orario e programma disponibili sui canali ufficiali. La sfida si svolgerà nel rispetto del calendario stabilito e sarà visibile anche tramite le piattaforme online autorizzate.

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Oggi, domenica 10 maggio, Matteo Arnaldi sarà protagonista del terzo turno degli Internazionali d’Italia 2026. Sulla terra rossa del Foro Italico, il ligure affronterà lo spagnolo Rafael Jodar in un confronto che si preannuncia molto interessante. La partita chiuderà il programma del campo centrale ed è prevista non prima delle 20:30. LA DIRETTA LIVE DI ARNALDI-JODAR NON PRIMA DELLE 20.30 Arnaldi è reduce da due battaglie nei precedenti match: vittorie in tre set contro l’iberico Jaume Munar e l’australiano Alex de Minaur. Di prestigio l’affermazione contro quest’ultimo, in cui il tennista allenato da Fabio Colangelo ha messo in mostra un tennis molto ordinato, sfruttando con grande autorevolezza le incertezze del suo rivale.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Arnaldi-Jodar oggi, ATP Roma 2026: orario, programma, streaming ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Dove vedere in tv Arnaldi-Jodar, ATP Roma 2026: orario, programma, streamingOggi, domenica 10 maggio, Matteo Arnaldi sarà protagonista del terzo turno degli Internazionali d’Italia 2026. Dove vedere in tv Sinner-Jodar oggi, ATP Madrid 2026: orario, programma, streamingOggi, mercoledì 29 aprile, Jannik Sinner affronterà lo spagnolo Rafael Jodar nei quarti di finale del Masters1000 di Madrid.