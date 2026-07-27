A Mugnano del Cardinale, un uomo di 37 anni è stato denunciato dopo aver aggredito un altro soggetto davanti a un bar. Le forze dell’ordine hanno identificato il presunto autore dell’aggressione, che si sarebbe verificata recentemente. Le indagini sono ancora in corso.

Indagini dei Carabinieri a Mugnano del Cardinale dopo l’aggressione davanti a un bar: denunciato un 37enne. Individuato il presunto responsabile. I Carabinieri della Compagnia di Baiano hanno identificato e denunciato l’uomo ritenuto responsabile dell’aggressione avvenuta nella notte di sabato a Mugnano del Cardinale ai danni di un 49enne residente nel comune. La lite davanti a un bar. Secondo quanto ricostruito, l’episodio si è verificato all’esterno di un bar del paese. La vittima, che ricopre un incarico istituzionale nel comune, sarebbe stata avvicinata da un altro uomo e tra i due sarebbe nata una discussione per motivi ritenuti estranei all’attività politica. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Mugnano del Cardinale, picchiato davanti un bar: identificato il presunto autore

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Tentato furto all’Eloise Café di Bergamo, identificato e denunciato il presunto autoreUn uomo di 46 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato identificato e denunciato dopo aver tentato di rubare all’Eloise Café di Bergamo.

Bergamo, tentò la spaccata al bar di via Camozzi: identificato e denunciato il presunto responsabileUn uomo è stato identificato e denunciato dopo aver tentato di scassinare un bar in via Camozzi a Bergamo la sera del 25 giugno.

Argomenti più discussi: ??????? ??? ?????????, ????????? ??? ??? ????? ?? ???????? ?? ?????????? ??? ????????? ???????? ???????; Violenta aggressione al presidente del Consiglio comunale di Mugnano del Cardinale; A Summonte i giovani talenti del piano conquistano il pubblico; Mugnano del Cardinale, aggredito nella notte il presidente del Consiglio comunale Salvatore Masucci con mazza da baseball.

Mugnano del Cardinale, picchiato uomo davanti un bar: i Carabinieri denunciano un 37enneL’episodio è avvenuto a Mugnano del Cardinale, davanti un bar del posto. Il 49enne che ricopre un incarico istituzionale in quel comune sarebbe stato ... napolivillage.com