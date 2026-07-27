Mugnano del Cardinale picchiato davanti un bar | identificato il presunto autore

Da puntomagazine.it 27 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Mugnano del Cardinale, un uomo di 37 anni è stato denunciato dopo aver aggredito un altro soggetto davanti a un bar. Le forze dell’ordine hanno identificato il presunto autore dell’aggressione, che si sarebbe verificata recentemente. Le indagini sono ancora in corso.

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Indagini dei Carabinieri a Mugnano del Cardinale dopo l’aggressione davanti a un bar: denunciato un 37enne. Individuato il presunto responsabile. I Carabinieri della Compagnia di Baiano hanno identificato e denunciato l’uomo ritenuto responsabile dell’aggressione avvenuta nella notte di sabato a Mugnano del Cardinale ai danni di un 49enne residente nel comune. La lite davanti a un bar. Secondo quanto ricostruito, l’episodio si è verificato all’esterno di un bar del paese. La vittima, che ricopre un incarico istituzionale nel comune, sarebbe stata avvicinata da un altro uomo e tra i due sarebbe nata una discussione per motivi ritenuti estranei all’attività politica. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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