Un uomo di 46 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato identificato e denunciato dopo aver tentato di rubare all’Eloise Café di Bergamo. La Polizia di Stato ha individuato il sospetto grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza. Non ci sono state segnalazioni di feriti o danni all’interno del locale. L’indagine è ancora in corso per verificare eventuali coinvolgimenti o altri tentativi simili.

SICUREZZA. L’uomo, un 46enne italiano già noto alle forze dell’ordine, è stato individuato dalla Polizia di Stato grazie alle immagini della videosorveglianza. Era accusato del tentato colpo al locale di via Camozzi nella notte tra il 24 e il 25 giugno. È stato identificato e denunciato dalla Polizia di Stato il presunto autore del tentato furto ai danni dell’Eloise Café di via Camozzi, avvenuto nella notte tra il 24 e il 25 giugno. L’uomo, un cittadino italiano del 1979, residente a Bergamo ma di fatto senza fissa dimora e con numerosi precedenti di polizia, è stato denunciato all’Autorità giudiziaria con l’accusa di tentato furto. Volante, che hanno ricostruito la dinamica dei fatti grazie all’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona centrale di Bergamo. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

Segui gli aggiornamenti su Bergamo.

© Ecodibergamo.it - Tentato furto all’Eloise Café di Bergamo, identificato e denunciato il presunto autore

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Spaccata all’Eloise Cafè di via Camozzi: denunciato il presunto autoreNella notte tra il 24 e il 25 giugno, un tentativo di scasso ha danneggiato l’Eloise Cafè di via Camozzi.

Bergamo, tentò la spaccata al bar di via Camozzi: identificato e denunciato il presunto responsabileUn uomo è stato identificato e denunciato dopo aver tentato di scassinare un bar in via Camozzi a Bergamo la sera del 25 giugno.

Argomenti più discussi: Tentato furto all’Eloise Café di Bergamo, identificato e denunciato il presunto autore; Spaccata all’Eloise Cafè di via Camozzi: denunciato il presunto autore.

L’uomo, un 46enne italiano già noto alle forze dell’ordine, è stato individuato dalla Polizia di Stato grazie alle immagini della videosorveglianza. Era accusato del tentato colpo al locale di via Camozzi nella notte tra il 24 e il 25 giugno. x.com

Spaccata all’Eloise Cafè di via Camozzi: denunciato il presunto autoreIl tentato furto era avvenuto nella notte tra il 24 e il 25 giugno. Grazie alle immagini delle telecamere, la Polizia ha identificato un cittadino italiano di 43 anni, denunciato per tentato furto ... bergamonews.it

Tentato furto all’Eloise Café di Bergamo, identificato e denunciato il presunto autoreL’uomo, un 46enne italiano già noto alle forze dell’ordine, è stato individuato dalla Polizia di Stato grazie alle immagini della videosorveglianza. Era accusato del tentato colpo al locale di via Cam ... ecodibergamo.it