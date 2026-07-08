Un uomo è stato identificato e denunciato dopo aver tentato di scassinare un bar in via Camozzi a Bergamo la sera del 25 giugno. L’individuazione è avvenuta grazie alle immagini di videosorveglianza. La polizia ha formalizzato l’accusa di tentato furto nei confronti del sospettato. Nessuno è rimasto ferito durante l’episodio. La denuncia è stata presentata all’autorità giudiziaria.

È stato identificato e denunciato all'Autorità giudiziaria il presunto autore del tentato furto ai danni del bar Eloise di via Camozzi, avvenuto la sera del 25 giugno. Si tratta di un cittadino italiano, classe 1979, residente a Bergamo ma di fatto senza fissa dimora e gravato da numerosi precedenti di polizia. L’immediata attività investigativa, condotta dagli operatori della Squadra Volante, ha consentito di ricostruire la dinamica dei fatti attraverso l’analisi delle immagini di videosorveglianza presenti nell’area. Gli accertamenti hanno permesso di individuare l’uomo, già noto alle forze dell’ordine, che al termine delle attività di polizia giudiziaria è stato denunciato per tentato furto. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

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© Bergamo.corriere.it - Bergamo, tentò la spaccata al bar di via Camozzi: identificato e denunciato il presunto responsabile

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