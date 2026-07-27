Morte Fakir nuovo fotogramma sul sangue dietro la nuca Il legale degli agenti | Si è graffiato sull'asfalto

Per la difesa dei due poliziotti coinvolti nella morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto durante un fermo di polizia domenica scorsa al quartiere Pilastro di Bologna, la ferita sulla testa spiegherebbe la macchia di sangue sull'asfalto: a suggerirlo un fotogramma estrapolato dalla registrazione della body cam di uno dei due agenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Chiazza di sangue dietro la testa, spunta un nuovo fotogramma: “Fakir si è graffiato sull’asfalto”Un nuovo fotogramma mostra un graffio sulla testa di Abderrahim Fakir, con una chiazza di sangue dietro la nuca.

Morte Fakir, spunta nuovo VIDEO con chiazza di sangue sotto la testa del marocchino, legale agenti: “Da ferita a nuca”Un nuovo video mostra il 42enne con il volto aperto e sangue sulla testa, con una chiazza evidente dietro il collo.

Temi più discussi: Ci sono nuovi video su Abderrahim Fakir; Morte Fakir, esito autopsia: sangue nei polmoni e schiacciamento ma dubbi su cause; Video shock di Fakir morto con una chiazza di sangue. Zuppi: valutare errori interesse polizia. Scorta per Lepore; Le risposte che la polizia deve dare (prima della magistratura) sulla morte di Abderrahim Fakir.

Abderrahim Fakir,nuovo fotogramma sulla chiazza di sangue: Ha strisciato il cranio per terra e in quel momento si è graffiatoMentre oggi, 27 luglio, il pool di esperti nominato dalla Procura si riunisce insieme ai consulenti di parte per avviare le analisi sui reperti dell’autopsia svolta venerdì sul ... leggo.it

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