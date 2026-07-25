Morte Fakir spunta nuovo VIDEO con chiazza di sangue sotto la testa del marocchino legale agenti | Da ferita a nuca
Un nuovo video mostra il 42enne con il volto aperto e sangue sulla testa, con una chiazza evidente dietro il collo. La scena è stata registrata in un momento precedente alla morte, avvenuta durante un intervento. Il legale degli agenti ha affermato che la ferita alla nuca sarebbe la causa del sanguinamento. Le immagini sono state rese pubbliche nelle ultime ore.
Nelle immagini il 42enne appare con la bocca spalancata e il capo coperto di sangue. Una evidente chiazza ematica è visibile anche dietro la nuca dell'uomo Emergono nuovi elementi sulla morte di Abderrahim Fakir, il 42enne marocchino deceduto domenica scorsa al Pilastro durante un intervento. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Morte Fakir a Bologna, spunta un nuovo video: è scontro tra i legali, minacce al sindaco Lepore
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La morte di Abderrahim Fakir al Pilastro di Bologna. Spunta un nuovo video, antecedente l’arrivo degli agenti della polizia. Si vede l’uomo sofferente, che si rotola a terra e grida. @TgrRaiER rainews.it/tgr/emiliaroma… rainews.it/tgr/news x.com
#TG2000 - La morte di Abderrahim Fakir a Bologna durante un fermo di polizia resta ancora al centro della cronaca. Spunta un nuovo video, dalla bodycam di uno degli agenti, che aggiunge dettagli agli ultimi momenti della vita del 42enne. #Fakir #23luglio # facebook
Spunta un altro Video di qualche giorno fa' : in Azione lo stesso Poliziotto del Fermo che ha portato alla Morte di Fakir (VIDEO) ! reddit
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