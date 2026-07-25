Morte Fakir spunta nuovo VIDEO con chiazza di sangue sotto la testa del marocchino legale agenti | Da ferita a nuca

Notizia in breve

Un nuovo video mostra il 42enne con il volto aperto e sangue sulla testa, con una chiazza evidente dietro il collo. La scena è stata registrata in un momento precedente alla morte, avvenuta durante un intervento. Il legale degli agenti ha affermato che la ferita alla nuca sarebbe la causa del sanguinamento. Le immagini sono state rese pubbliche nelle ultime ore.