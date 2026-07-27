Un nuovo fotogramma mostra un graffio sulla testa di Abderrahim Fakir, con una chiazza di sangue dietro la nuca. La Procura ha convocato oggi un pool di esperti e consulenti di parte per analizzare i risultati dell’autopsia eseguita venerdì sul corpo dell’uomo. Sul video si vede il momento del contenimento da parte di due agenti durante il fermo del 42enne. La registrazione evidenzia un graffio sull’asfalto al momento dello scontro.

Bologna, 27 luglio 2026 – Mentre il pool di esperti della Procura, con i consulenti di parte, si riunirà oggi per iniziare l’analisi di quanto raccolto nel corso dell’autopsia svolta nella giornata di venerdì sul corpo di Abderrahim Fakir, spunta un nuovo fermo immagine sul contenimento eseguito dai due poliziotti durante il fermo del 42enne. Cosa mostra il nuovo fotogramma. Si tratta di un fotogramma estrapolato dalla registrazione della body cam di uno dei due agenti che, stando a quanto sostenuto dall’avvocato Gabriele Bordoni, legale dei poliziotti, sarebbe la prova conclamata di come la chiazza di sangue che si trovava sotto la testa dell’uomo deceduto sia stata dettata dallo “ sfregamento ” di Fakir contro “l’asfalto”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Chiazza di sangue dietro la testa, spunta un nuovo fotogramma: “Fakir si è graffiato sull’asfalto”

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