I familiari di Abderrahim Fakir sono usciti dalla Procura di Bologna dopo essere stati ascoltati come persone informate sui fatti riguardo alla morte del 42enne, avvenuta il 19 luglio al Pilastro. La sorella Khadija e la nipote Yossra hanno partecipato all’audizione. La vicenda riguarda un intervento di polizia che si è verificato nella stessa zona. La famiglia ha lasciato il palazzo senza rilasciare dichiarazioni.

I familiari di Abderrahim Fakir, tra cui la sorella Khadija e la nipote Yossra, sono usciti in Procura a Bologna dove sono stati sentiti come persone informate dei fatti in merito alla morte del 42enne, avvenuta il 19 luglio al Pilastro dopo un intervento di polizia. I familiari non si sono fermati a parlare con i giornalisti. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Morte Fakir, l'uscita della famiglia dalla Procura di Bologna

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Modern couple travels to a famine era,awakens a supply system,and turns their family's fate around!

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