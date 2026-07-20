Abderrahim Fakir la procura di Bologna applica lo scudo penale per i poliziotti | l’indagine sulla morte e gli altri video

La procura di Bologna ha aperto un fascicolo per la morte di un uomo di 43 anni, deceduto durante un intervento della polizia avvenuto domenica. L’indagine riguarda anche altri video registrati durante l’episodio e si concentra sulla condotta delle forze dell’ordine. La procura ha applicato lo scudo penale ai poliziotti coinvolti, proteggendoli da eventuali responsabilità penali.

La procura di Bologna ha aperto un fascicolo per fare chiarezza sulla morte di Abderrahim Fakir, il 43enne marocchino deceduto domenica durante un intervento della polizia dopo che l’uomo aveva «dato in escandescenze». Per l’apertura del procedimento, si legge in una nota, la procura di Bologna applicherà per la prima volta la «normativa di recente entrata in vigore», ossia il cosiddetto «scudo penale» per i poliziotti introdotto dal pacchetto sicurezza approvato a febbraio scorso. La procura guidata da Paolo Guido fa sapere infatti che «quanti hanno preso parte alle diverse fasi del prolungato intervento» – poliziotti e sanitari del 118 presenti sulla scena al Pilastro – sono stati « iscritti nel procedimento, in apposito Registro Mod. 🔗 Leggi su Open.online

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Morte di Fakir Abderrahim, comunicato della procura di Bologna x.com

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