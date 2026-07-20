Bologna bombe carta e lacrimogeni al presidio per la morte di Fakir Il legale della famiglia | Gli scontri danneggiano la difesa

A Bologna, durante un presidio in piazza Roosevelt per la morte di Fakir, sono stati lanciati bombe carta dai manifestanti. Le forze dell'ordine hanno risposto con cariche, idranti e lacrimogeni. Il legale della famiglia ha affermato che gli scontri potrebbero influire sulla difesa legale in corso. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali feriti o arresti.

Lancio di una bomba carta dai manifestanti in piazza Roosevelt a Bologna, davanti a Prefettura e Questura, con gli agenti in tenuta anti sommossa che hanno reagito caricando, con idranti e lancio di lacrimogeni. I manifestanti hanno staccato le protezioni dei finestrini dei blindati e le hanno lanciate contro i mezzi della polizia. È altissima la tensione a Bologna dove centinaia di persone sono scese in piazza per il presidio indetto dal sindaco Matteo Lepore dopo la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto al Pilastro mentre si trovava a terra, bloccato e ammanettato da due poliziotti. Una mobilitazione segnata da una fortissima commozione, a cui ha voluto prendere parte anche il neoeletto governatore dell’Emilia-Romagna, Michele de Pascale. 🔗 Leggi su Open.online

Segui gli aggiornamenti su Bologna.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Bologna, scontri tra manifestanti e polizia al corteo per la morte di Fakir

Notizie e thread social correlati

Tensione in piazza a Bologna al presidio per la morte di Fakir: manifestanti lanciano bombe carta, polizia li carica e lancia lacrimogeniA Bologna, durante un presidio per la morte di Fakir, i manifestanti hanno lanciato bombe carta in piazza Roosevelt, davanti alla Prefettura e alla...

Leggi anche: Bologna, scontri al corteo per Fakir: lancio di bottiglie e bombe carta, la polizia carica gli antagonisti. Cori contro gli agenti: "Assassini"

Si parla di: Marocchino ubriaco non si ferma l’alt e si scontra con un' auto dei carabinieri | due militari feriti.

Bologna, scontri al corteo per Fakir: lancio di bottiglie e bombe carta, la polizia carica gli antagonisti. Cori contro gli agenti: AssassiniIl corteo è partito dal cuore della città ed è arrivato sotto la prefettura, dove era schierato un contingente considerevole di uomini in divisa ... msn.com

Fakir morto a Bologna, tensione tra polizia e manifestanti. Assassini. Lancio di bomba carta. E la sorella sviene durante il presidioBOLOGNA - Sale la tensione davanti alla prefettura e alla questura di Bologna dove ci sono stati dei contatti tra manifestanti e poliziotti in ... msn.com