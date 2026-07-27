A una settimana dalla morte di un uomo di 42 anni durante un fermo di polizia, circa duemila persone si sono riunite nel quartiere Pilastro di Bologna per un corteo. La manifestazione ha attraversato le strade del quartiere, con cittadini che chiedevano chiarezza e giustizia riguardo all’accaduto. La protesta si è conclusa con una manifestazione silenziosa, senza incidenti segnalati.

Duemila persone hanno partecipato al corteo organizzato nel quartiere Pilastro di Bologna per chiedere “verità e giustizia” per Abderrahim Fakir, il 42enne morto una settimana fa durante un fermo di polizia. Cori di “Siamo tutti Fakir” e “Giustizia” hanno animato la manifestazione, durante la quale i partecipanti si sono inginocchiati alzando il pugno nel saluto diventato simbolo del Black Lives Matters negli Stati Uniti, proprio per protestare contro il razzismo e la violenza della polizia. Intanto al sindaco Matteo Lepore è stata assegnata la scorta dopo le minacce ricevute sui social in seguito alle sue dichiarazioni sul comportamento degli agenti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Morte Fakir, Bologna chiede giustizia per il 42enne morto al Pilastro

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Roma, in piazza per chiedere giustizia per Fakir

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