Un corteo si è svolto al Pilastro, Bologna, una settimana dopo la morte di un uomo di 42 anni durante un fermo di polizia. I partecipanti hanno chiesto giustizia e la piena chiarificazione dei fatti. La manifestazione si è conclusa senza incidenti. La famiglia della vittima e alcuni manifestanti hanno espresso il desiderio di fare luce sulle circostanze della morte. La polizia ha dichiarato di aver avviato le indagini necessarie.

Si è concluso il corteo organizzato al Pilastro per chiedere “ giustizia per Abderrahim Fakir “, il 42enne morto una settimana fa durante un fermo di polizia a Bologna. “Il nostro fratello Fakir è stato ucciso mentre chiedeva aiuto “, hanno scandito numerose volte sia in arabo sia in italiano al microfono gli organizzatori, promettendo di “lottare finché non verrà fatta piena luce sulla sua morte”. “Giustizia per Fakir”, questo è il coro che ha accompagnato il corteo composto da centinaia di persone che si sono date appuntamento nel quartiere, all’angolo tra via Italo Svevo e via Alfredo Panzini, dove domenica scorsa è deceduto il 42enne. Ad aprire il corteo, uno striscione che recita “Veritá e giustizia per Fakir, siamo tutte e tutti Fakir”, portato da un gruppo di manifestanti della comunità marocchina. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - “Giustizia per Fakir, lotteremo finché non verrà fatta piena luce”: il corteo al Pilastro a Bologna a una settimana dalla morte

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Multi SubThey blocked his mother's ambulance—so his highway bypassed their village.

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