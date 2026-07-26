Bologna manifestazione al Pilastro | Giustizia per Abderrahim Fakir

Da ilrestodelcarlino.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Domenica sera, nel quartiere Pilastro, si è svolta una manifestazione per chiedere giustizia per Abderrahim Fakir, morto durante un intervento della polizia il 19 luglio. I partecipanti si sono riuniti per esprimere il loro dissenso e rivendicare un’indagine chiara sulla vicenda. La piazza era composta da un gruppo di persone che ha marciato pacificamente, portando cartelli e chiedendo risposte.

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Manifestanti si radunano al Pilastro domenica sera per chiedere giustizia per Abderrahim Fakir, l'uomo morto durante un intervento della polizia nel quartiere bolognese lo scorso 19 Luglio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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