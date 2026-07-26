Domenica sera, nel quartiere Pilastro, si è svolta una manifestazione per chiedere giustizia per Abderrahim Fakir, morto durante un intervento della polizia il 19 luglio. I partecipanti si sono riuniti per esprimere il loro dissenso e rivendicare un’indagine chiara sulla vicenda. La piazza era composta da un gruppo di persone che ha marciato pacificamente, portando cartelli e chiedendo risposte.

Manifestanti si radunano al Pilastro domenica sera per chiedere giustizia per Abderrahim Fakir, l'uomo morto durante un intervento della polizia nel quartiere bolognese lo scorso 19 Luglio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Bologna, manifestazione al Pilastro: "Giustizia per Abderrahim Fakir"

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BOLOGNA, il racconto di un TESTIMONE della MORTE di ABDERRAHIM FAKIR

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