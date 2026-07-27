Morte avvelenate con la ricina a Pietracatella gli esperti della Germania smonteranno anche i sifoni
Gli esperti di veleni della polizia tedesca torneranno a Pietracatella per un nuovo sopralluogo nell’abitazione della famiglia Di Vita. L’obiettivo è trovare tracce della ricina usata per uccidere due donne. Durante l’ispezione, smonteranno anche i sifoni delle tubature per verificare eventuali residui di veleno. La polizia continua le indagini sulla morte avvelenata delle due vittime, avvenuta con il veleno di ricina.
Gli esperti di veleni della polizia tedesca torneranno a Pietracatella per un altro sopralluogo approfondito nell’abitazione della famiglia Di Vita. L’obiettivo è quello di cercare tracce della ricina utilizzata per uccidere Antonella Di Iesi e Sara Di Vita. L’ipotesi della procura di Larino è che chi ha avvelenato le vittime si sia poi sbarazzato delle ultime tracce di ricina proprio nell’abitazione. Se così fosse, dovrebbero esserci ancora tracce della decomposizione della sostanza nei sifoni e negli scarichi della casa. Il sopralluogo in anticipo della polizia tedesca Cosa ci si aspetta dai risultati del sopralluogo Svolta vicina nelle... 🔗 Leggi su Virgilio.it
Segui gli aggiornamenti su Ricina.
AVVELENATE CON LA RICINA, la zia di Gianni Di Vita replica ai cronisti: È un incidente
Notizie e thread social correlati
Morte avvelenate con la ricina a Pietracatella, interrogati anche gli amici di famiglia: i tempi delle perizieDue persone sono state interrogate nell’ambito dell’inchiesta sulla morte di madre e figlia a Pietracatella, avvenuta per avvelenamento con ricina.
Morte avvelenate con la ricina a Pietracatella, gli inquirenti vogliono risentire don Stefano FracassiGli inquirenti vogliono ascoltare di nuovo don Stefano Fracassi nel caso di madre e figlia morte avvelenate con la ricina a Pietracatella.
Temi più discussi: Morte avvelenate con la ricina a Pietracatella, parla il fratello di Antonella Di Ielsi: Non si può sapere; Morte avvelenate con la ricina, un piano studiato nei dettagli per non lasciare tracce. Un vantaggio di oltre due mesi per il killer; Mamma e figlia uccise da ricina, procuratrice esclude la svolta a breve: Autopsia si sofferma anche su medici; Vita in diretta 2025/26 - Morte avvelenate, nel mirino il cibo del 24 dicembre - 20/07/2026 - Video.
Morte avvelenate con la ricina a Pietracatella, parla il fratello di Antonella Di Ielsi: Non si può sapere ift.tt/1Y0ugJ7 Giallo di Pietracatella: Antonella Di Ielsi e la figlia morte avvelenate da ricina. Parla il fratello Luigi: Non credo sia stato un incidente x.com
Il fratello di Antonella Di Ielsi parla del giallo di Pietracatella: madre e figlia morte avvelenate con la ricina. facebook
Morte avvelenate con la ricina, svolta nelle ispezioni: Gli inquirenti sanno chi ha ucciso. Il rischio occultamentoSi concludono oggi, venerdì 24 luglio 2026, come rivelato a Morning News, le audizioni per il giallo di Pietracatella, a breve ispezioni al via ... libero.it
Morte avvelenate con la ricina a Pietracatella, l'ipotesi della somministrazione in due tempi diversiMorte da ricina a Pietracatella: perché madre e figlia potrebbero essere state avvelenate in due tempi. I punti oscuri del giallo ... virgilio.it