Gli esperti di veleni della polizia tedesca torneranno a Pietracatella per un altro sopralluogo approfondito nell’abitazione della famiglia Di Vita. L’obiettivo è quello di cercare tracce della ricina utilizzata per uccidere Antonella Di Iesi e Sara Di Vita. L’ipotesi della procura di Larino è che chi ha avvelenato le vittime si sia poi sbarazzato delle ultime tracce di ricina proprio nell’abitazione. Se così fosse, dovrebbero esserci ancora tracce della decomposizione della sostanza nei sifoni e negli scarichi della casa. Il sopralluogo in anticipo della polizia tedesca Cosa ci si aspetta dai risultati del sopralluogo Svolta vicina nelle... 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Morte avvelenate con la ricina a Pietracatella, gli esperti della Germania smonteranno anche i sifoni

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