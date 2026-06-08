Due persone sono state interrogate nell’ambito dell’inchiesta sulla morte di madre e figlia a Pietracatella, avvenuta per avvelenamento con ricina. Le autorità stanno aspettando i risultati delle perizie sul materiale biologico e sugli alimenti trovati nelle abitazioni. Sono stati ascoltati anche alcuni amici di famiglia, che hanno fornito informazioni sulla relazione tra le vittime e i sospettati. Le indagini proseguono per chiarire le cause e i responsabili dell’accaduto.

Le indagini della squadra mobile si estendono verso gli amici di famiglia di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, madre e figlia di Pietracatella morte all’ospedale di Campobasso dopo essere state avvelenate con la ricina. Il nuovo giro di interrogatori arriva dopo le audizioni dei parenti delle vittime. Nei prossimi giorni, inoltre, verrà ascoltata anche Laura Di Vita, cugina di primo grado di Gianni Di Vita che ha ospitato quest’ultimo e sua figlia Alice. Interrogati gli amici di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita I tempi delle perizie I risultati delle autopsie su madre e figlia morte avvelenate Interrogati gli amici di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita La notizia arriva dall’Ansa. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Morte avvelenate con la ricina a Pietracatella, interrogati anche gli amici di famiglia: i tempi delle perizie

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Avvelenate con la ricina, interrogati padre, figlia, zia

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