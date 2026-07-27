Un incendio si è sviluppato vicino ai binari della stazione di Monza, causando la sospensione della circolazione ferroviaria. La fiamma ha interessato l’area vicino alla sede ferroviaria, portando alla cancellazione di alcuni treni e a ritardi medi di 40 minuti. La sospensione ha coinvolto i collegamenti tra Milano, Como, Lecco, Sondrio e Ponte San Pietro, con disagi sui treni diretti a nord-est di Milano.

La circolazione dei treni è sospesa all'altezza di Monza per un incendio vicino alla sede ferroviaria all'altezza di Monza. Questo ha generato ritardi medi di 40 minuti e soppressioni sulla direttrice a nord-est di Milano. Lo segnala Trenord spiegando che le linee coinvolte sono la Milano-Como, la Milano-Lecco-Sondrio-Tirano e la Milano-Ponte San Pietro. Ferma quindi anche la circolazione sulla linea Milano-Chiasso di Fs. . 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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© Milano.corriere.it - Monza, incendio vicino ai binari alla stazione: treni cancellati e disagi sui collegamenti tra Milano, Como, Lecco, Sondrio e Ponte San Pietro

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