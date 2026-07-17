Bergamo-Lecco non c’è pace | un mese di modifiche ai treni tra Ponte San Pietro e Calolzio
Per un mese, i treni tra Ponte San Pietro e Calolzio sulla linea Bergamo-Lecco subiranno numerose modifiche. La tratta è attualmente interrotta a causa dei lavori di raddoppio ferroviario, causando disagi ai pendolari. Le variazioni negli orari e nelle fermate si susseguono senza sosta, rendendo difficile pianificare gli spostamenti quotidiani. La situazione rimane in evoluzione mentre le attività di cantiere continuano lungo la linea.
Non c’è pace per i pendolari della linea ferroviaria Bergamo-Lecco, già interrotta tra Ponte San Pietro e il capoluogo orobico per i lavori del raddoppio ferroviario. Dal 20 luglio al 21 agosto sono infatti in programma lavori di manutenzione da parte di Rfi sulla tratta compresa tra Calolziocorte e Ponte San Pietro, che comporteranno modifiche alla circolazione dei treni regionali. Nel dettaglio, dal 20 luglio al 2 agosto tutti i treni regionali della relazione Lecco-Ponte San Pietro (Bergamo) saranno soppressi e sostituiti con autobus tra Bergamo e Calolziocorte Olginate. Per il collegamento tra Calolziocorte Olginate e Lecco, i viaggiatori potranno utilizzare i treni della linea S8. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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Rientro nella calura di Bergamo! Ma prima, non contento dei vari giretti fatti, ho pensato bene di rendere il viaggio di ritorno un po più entusiasmante! Livigno, Passo Gavia, Aprica e Passo San Marco. A proposito, se Lecco con il traffico è messa maluccio non facebook
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