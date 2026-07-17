Bergamo-Lecco non c’è pace | un mese di modifiche ai treni tra Ponte San Pietro e Calolzio

Per un mese, i treni tra Ponte San Pietro e Calolzio sulla linea Bergamo-Lecco subiranno numerose modifiche. La tratta è attualmente interrotta a causa dei lavori di raddoppio ferroviario, causando disagi ai pendolari. Le variazioni negli orari e nelle fermate si susseguono senza sosta, rendendo difficile pianificare gli spostamenti quotidiani. La situazione rimane in evoluzione mentre le attività di cantiere continuano lungo la linea.

Non c’è pace per i pendolari della linea ferroviaria Bergamo-Lecco, già interrotta tra Ponte San Pietro e il capoluogo orobico per i lavori del raddoppio ferroviario. Dal 20 luglio al 21 agosto sono infatti in programma lavori di manutenzione da parte di Rfi sulla tratta compresa tra Calolziocorte e Ponte San Pietro, che comporteranno modifiche alla circolazione dei treni regionali. Nel dettaglio, dal 20 luglio al 2 agosto tutti i treni regionali della relazione Lecco-Ponte San Pietro (Bergamo) saranno soppressi e sostituiti con autobus tra Bergamo e Calolziocorte Olginate. Per il collegamento tra Calolziocorte Olginate e Lecco, i viaggiatori potranno utilizzare i treni della linea S8. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Segui gli aggiornamenti su Bergamo.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Non c’è pace per la linea Bergamo-Lecco: un mese di modifiche ai treni tra Ponte San Pietro e CalolzioUn mese di modifiche ai treni sta interessando la tratta tra Ponte San Pietro e Calolzio sulla linea Bergamo-Lecco.

Lavori alla rete ferroviaria: per un mese modifiche ai treni lungo le linee S7 e Como-LeccoPer un mese, i treni sulla linea S7 e sulla tratta Como-Lecco subiranno modifiche a causa di lavori sulla rete ferroviaria.

Argomenti più discussi: Interrogazione al Governo sulla chiusura della Lecco-Bergamo dal 17 luglio; Treni, weekend di stop tra Lecco e Carnate: scattano i bus; Lecco-Bergamo chiusa dal 17 luglio, interrogazione al Governo: Basta ritardi e disagi per i pendolari; Strage del Cibeno: Lecco ricorda i suoi martiri.

Non c’è pace per la linea Bergamo-Lecco: un mese di modifiche ai treni tra Ponte San Pietro e CalolzioDal 20 luglio al 21 agosto per consentire lavori di manutenzione: bus sostitutivi tra il capoluogo orobico e Calolziocorte ... bergamonews.it