Non c’è pace per la linea Bergamo-Lecco | un mese di modifiche ai treni tra Ponte San Pietro e Calolzio

Un mese di modifiche ai treni sta interessando la tratta tra Ponte San Pietro e Calolzio sulla linea Bergamo-Lecco. La linea è interrotta tra Ponte San Pietro e il capoluogo orobico a causa dei lavori di raddoppio ferroviario. Durante questo periodo, i pendolari devono affrontare variazioni e disagi nelle corse. La sospensione si è resa necessaria per consentire le operazioni di ampliamento della linea ferroviaria.

Non c’è pace per i pendolari della linea ferroviaria Bergamo-Lecco, già interrotta tra Ponte San Pietro e il capoluogo orobico per i lavori del raddoppio ferroviario. Dal 20 luglio al 21 agosto sono infatti in programma lavori di manutenzione da parte di Rfi sulla tratta compresa tra Calolziocorte e Ponte San Pietro, che comporteranno modifiche alla circolazione dei treni regionali. Nel dettaglio, dal 20 luglio al 2 agosto tutti i treni regionali della relazione Lecco-Ponte San Pietro (Bergamo) saranno soppressi e sostituiti con autobus tra Bergamo e Calolziocorte Olginate. Per il collegamento tra Calolziocorte Olginate e Lecco, i viaggiatori potranno utilizzare i treni della linea S8. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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