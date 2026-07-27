Monica Consolini pedala di nuovo, questa volta per 3.000 chilometri, dopo aver contratto una malattia in Mongolia durante un viaggio in bici. La donna, che aveva già utilizzato la bicicletta come mezzo di sopravvivenza, ha deciso di riprendere a pedalare, portando avanti l’itinerario con il supporto della sua protesi muscolare. La sua passione per il ciclismo l’ha spinta a riprendere il cammino, nonostante le sfide legate alla malattia.

L’ha rifatto di nuovo. Non ha resistito Monica Consolini a rinforcare la sua bicicletta a spinta muscolare, divenuta una sorta di protesi corporea da cui non riesce più a staccarsi. È ripartita per «un giretto facile», come l’ha definito: il tour in solitaria nelle lande più sperdute della Mongolia. Non manca di certo il coraggio all’ingegnera ambientale di 35 anni: partita a fine giugno scorso dopo soli cinque mesi dal rientro dal «giro del mondo», in sella alla sua Papasia come l’ha battezzata, con cui dal 13 gennaio 2024 al 17 gennaio 2026 ha percorso oltre 31 mila chilometri in due anni esatti. Il 2024, infatti, l’ha trascorso pedalando lungo il continente asiatico, mentre il 2025 lungo la costa pacifica dell’America del Nord e poi in quella del Sud. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

© Corrieredelveneto.corriere.it - Monica Consolini si ammalò in Mongolia girando il mondo in bici: ora ci torna pedalando per 3mila chilometri

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