Si torna un po’ bambini girando alla mostra del giocattolo vintage

Oggi a Piacenza Expo è stata inaugurata una mostra dedicata ai giocattoli vintage, aperta a visitatori di tutte le età. L’esposizione, che si svolge in orario continuato dalle 9 di questa mattina, rimarrà aperta anche domani, offrendo l’opportunità di scoprire e riassaporare i giochi di un tempo. La manifestazione ha attirato famiglie e appassionati interessati a rivivere ricordi d’infanzia attraverso le esposizioni di giocattoli d’epoca.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Un evento fieristico per visitatori di ogni età quello che ha aperto i battenti questa mattina a Piacenza Expo e che proseguirà anche domani, per tutta la giornata, con orario continuato dalle 9.30 alle 17 con ingresso gratuito. E’ la Mostra-mercato del giocattolo vintage, giunta quest’anno alla.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Mochi isn't trapped with you. You're trapped with her. | Dark AI VTuber [VOD#4] Notizie correlate Borsa scambio del giocattolo vintageStasera Tutto è Possibile, le pagelle: Herbert Ballerina ha i piedi pelosi (4), Nek non c'è (5), Lodigiani urla no alle corna (8) Torna la Borsa... Ferriere Trail Festival, Giocattolo vintage e Abat-Jour Market: cosa fare nel weekendVenerdì 8 e sabato 9 maggio a Ferriere torna il Ferriere Trail FestivalVenerdì 8, sabato 9 e domenica 10 maggio al Teatro Trieste 34 gli spettacoli... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Torna Bimbi in Bici, domenica 10 maggio appuntamento in piazzale della Libertà alle 9.30. Ecco il programma completo della manifestazione organizzata da FIAB e Comune, rivolta a bambini e famiglie; Primi passi nel disegno - LUGLIO; Scarlattina e bambini: perché l'infezione colpisce i più piccoli?; Rivoluzione scolastica in Svezia: via i tablet, tornano carta e penna. Oggi a Piazza del Popolo, torna Tennis & Friends Special Edition, il progetto di 'Sport e Salute' che promuove la cultura della prevenzione attraverso sport, salute, intrattenimento ed educazione ai corretti stili di vita. Info ow.ly/YLtj50YWXFi x.com