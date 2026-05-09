Si torna un po’ bambini girando alla mostra del giocattolo vintage
Oggi a Piacenza Expo è stata inaugurata una mostra dedicata ai giocattoli vintage, aperta a visitatori di tutte le età. L’esposizione, che si svolge in orario continuato dalle 9 di questa mattina, rimarrà aperta anche domani, offrendo l’opportunità di scoprire e riassaporare i giochi di un tempo. La manifestazione ha attirato famiglie e appassionati interessati a rivivere ricordi d’infanzia attraverso le esposizioni di giocattoli d’epoca.
Un evento fieristico per visitatori di ogni età quello che ha aperto i battenti questa mattina a Piacenza Expo e che proseguirà anche domani, per tutta la giornata, con orario continuato dalle 9.30 alle 17 con ingresso gratuito. E’ la Mostra-mercato del giocattolo vintage, giunta quest’anno alla.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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