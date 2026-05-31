Una manifestazione in bicicletta si è svolta in memoria di Mariantonietta Cutillo. Partecipanti di diverse età hanno pedalato lungo un percorso cittadino, portando con sé foto e bandiere. La pedalata è stata organizzata per ricordare la donna, coinvolgendo molte persone che hanno condiviso il gesto simbolico. La manifestazione si è conclusa in una piazza con un momento di raccoglimento.

Tempo di lettura: 3 minuti Ci sono ferite che il tempo non può rimarginare, ma ci sono ricordi che quel medesimo tempo riesce a trasformare in una luce vibrante, capace di guidare i passi – e le ruote – di un’intera comunità. Il prossimo 7 Giugno 2026, le strade di Montefalcione e dell’Irpinia torneranno a riempirsi di quella luce in occasione del quarto Memorial dedicato a Mariantonietta Cutillo, giovane vita volata in cielo troppo presto. Non si tratta di una competizione, non ci sono traguardi agonistici da tagliare né cronometri da sfidare. Come ricordano con profonda e delicata poesia gli organizzatori dell’Associazione “ Pirati in Bike” c on il Presidente Carmine Pagano: «N on è una gara. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Pedalando verso il cielo: tutti in bici in memoria di Mariantonietta Cutillo

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Dall'ITALIA al GIAPPONE in Bicicletta: IL FILM

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