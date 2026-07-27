Un’atleta italiana ha vinto la medaglia d’oro nel fioretto femminile ai Mondiali di scherma a Hong Kong. Dopo la finale, sono scese lacrime di emozione e si è vista un’abbraccio con l’altra finalista italiana, che ha conquistato l’argento. La competizione si è svolta nella Asia-World Arena, con le schermitrici italiane che hanno ottenuto entrambe il podio. La gara ha visto la partecipazione di atlete provenienti da diverse nazioni, ma l’Italia ha dominato la categoria.

Oro e argento. È un’Italia dominante quella del fioretto individuale femminile ai Mondiali di scherma a Hong Kong, in corso sulle pedane della Asia-World Arena. A trionfare in finale è stata Martina Favaretto, che in un atto conclusivo tutto azzurro, ha sconfitto per 15-7 Arianna Errigo, medaglia d’argento. La 24enne padovana è subito scoppiata in lacrime in preda all’emozione dopo il successo e ha abbracciato Arianna Errigo. Per l’Italscherma è il primo titolo iridato nella competizione cinese e il quinto podio complessivo (oltre ad Errigo, hanno conquistato l’argento Giulia Rizzi e Davide Di Veroli nella spada e Filippo Macchi nel fioretto). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Mondiali di scherma, Favaretto è oro nel fioretto: le lacrime a fine gara e l’abbraccio con Errigo (argento) dopo la sfida tutta italiana

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