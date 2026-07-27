Durante i Mondiali di scherma a Hong Kong, si è disputata la finale del fioretto femminile tra due atlete italiane. Le schermitrici si sono affrontate per il titolo mondiale, con una delle due che ha conquistato l’oro e l’altra l’argento. La competizione si è conclusa con un risultato positivo per la squadra italiana, che ha ottenuto anche il secondo posto. La giornata ha visto quindi un doppio risultato di rilievo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.44 Non solo abbiamo già conquistato un argento sicuro, ma conquistiamo anche il primo oro della nostra spedizione ad Hong Kong. Dopo tre finali perse, la quarta vedrà due italiane giocarsi il titolo mondiale di categoria! Risultato stupendo dopo tanti assalti sfortunati!! Errigo – Poloziuk 15-7, Arianna vola in finale!! Derby azzurro nel fioretto femminile!! Doppietta stupenda delle nostre azzurre!! Errigo – Poloziuk 14-7, non si arrende l’ucraina chiamata all’impresa. Errigo – Poloziuk 14-6, parata e risposta a segno! Siamo ad una stoccata dalla finale tutta italiana!! Errigo – Poloziuk 13-6, importantissima stoccata a segno per Arianna! Errigo – Poloziuk 12-6, ancora una stoccata per la gialloblu. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Scherma, Mondiali 2026 in DIRETTA: finale tutta italiana nel fioretto femminile, Errigo e Favaretto si giocano l’oro!

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Rio, Brazil 2026 Individual Men's Foil Finals' Highlights | Junior Fencing World Championships

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