Mondiali di scherma finale tutta italiana nel fioretto | Favaretto sfida Errigo per l’oro

Da sportface.it 27 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 13.30 si svolgerà la finale del fioretto femminile ai Mondiali di scherma a Hong Kong, con un derby tra due atlete italiane. Nella semifinale, entrambe hanno battuto rispettivamente le avversarie giapponese e ucraina. La sfida per l’oro vedrà quindi affrontarsi Favaretto e Errigo, entrambe in gara per il primo posto e il 125° titolo mondiale per l’Italia nel settore.

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A Hong Kong le azzurre superano in semifinale Yuka Ueno e Alina Poloziuk. Alle 13.30 il derby che assegnerà all’Italia il 125° titolo mondiale della propria storia. L’Italia conquista oro e argento nella prova individuale di fioretto femminile ai Campionati Mondiali di scherma 2026 di Hong Kong. Martina Favaretto e Arianna Errigo hanno vinto le rispettive semifinali e si affronteranno alle ore 13.30 nella finale per il titolo iridato. La giornata si concluderà quindi con una doppietta azzurra e con la certezza della 125ª medaglia d’oro dell’Italia nella storia dei Mondiali di scherma. Martina Favaretto ha conquistato la finale battendo la giapponese Yuka Ueno con il punteggio di 14-11. 🔗 Leggi su Sportface.it

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