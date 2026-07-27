Mondiali di Scherma 2026 l’Italia del Fioretto Femminile sul podio | Favaretto è oro Errigo fa argento

Hong Kong, 27 luglio 2026 – Luccica d’oro e d’argento l’Italia del fioretto femminile ai Mondiali Assoluti di Hong Kong 2026: Martina Favaretto è campionessa del mondo, Arianna Errigo sale sul secondo gradino del podio dopo una finale tutta azzurra. La 24enne veneta vince il derby italiano per 15-7 e porta a casa il primo titolo mondiale della carriera tra lacrime di gioia e un meraviglioso abbraccio con la leggendaria capitana che a 38 anni (ben 17 di distanza dalla prima volta ad Antalya 2009) sale per la 24^ volta sul podio iridato (11^ individuale). Medaglia sfiorata per le altre due azzurre: 5^ Martina Batini e 6^ Anna Cristino. Per la... 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

Segui gli aggiornamenti su Mondiali.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

MONDIALI DI SCHERMA: MEDAGLIA D'ORO PER LA VENETA MARTINA FAVARETTO | 27/07/2026

Notizie e thread social correlati

LIVE Scherma, Mondiali 2026 in DIRETTA: finale tutta italiana nel fioretto femminile, Errigo e Favaretto si giocano l’oro!Durante i Mondiali di scherma a Hong Kong, si è disputata la finale del fioretto femminile tra due atlete italiane.

Mondiali di scherma, Favaretto è oro nel fioretto: le lacrime a fine gara e l’abbraccio con Errigo (argento) dopo la sfida tutta italianaUn’atleta italiana ha vinto la medaglia d’oro nel fioretto femminile ai Mondiali di scherma a Hong Kong.

Temi più discussi: Mondiali di Hong Kong 2026 – Oggi in palio le medaglie di spada maschile e sciabola femminile | Link risultati live e video; Mondiali di scherma, Viale e Spica centrano il tabellone. Out Santarelli e Rotili; Mondiali di scherma 2026 a Hong Kong, Cina: l'Italia punta in alto dopo una stagione da protagonista; LIVE Scherma, Mondiali 2026 in DIRETTA: due argenti per l’Italia con Filippo Macchi e Giulia Rizzi.

Stanotte inizierà la 3ª giornata di medaglie ai mondiali di scherma di Hong Kong 2026. In programma, le gare individuali di fioretto F e sciabola M. Senza fare previsioni (nella scherma sono inutili), quali sono le speranze di medaglia dell'Italia nella sciabola m x.com

260723 Jackson Wang ha confermato la sua partecipazione ai Campionati Mondiali di Scherma a Hong Kong, Cina 2026. reddit

Mondiali scherma, fioretto donne: Favaretto oro e Errigo d'argento, l'Italia in testa nel medagliereLa 24enne veneta vince il derby italiano per 15-7 e porta a casa il primo titolo mondiale della carriera tra lacrime di gioia ... corrieredellosport.it

Medagliere Mondiali scherma 2026: l’Italia balza in testa con l’oro di Martina Favaretto!I Mondiali 2026 di scherma si disputano a Hong Kong (Cina) dal 22 al 30 luglio: dopo tre giornate dedicate alle varie fasi a gironi, la rassegna iridata ... oasport.it