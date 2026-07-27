Mondiali di Scherma 2026 l’Italia del Fioretto Femminile sul podio | Favaretto è oro Errigo fa argento
Ai Mondiali di Hong Kong, il fioretto femminile italiano conquista il podio. Martina Favaretto vince l’oro, mentre Arianna Errigo si ferma all’argento. La finale, tutta italiana, si conclude con le due atlete sul podio. La vittoria di Favaretto arriva dopo una finale combattuta, con Errigo che si aggiudica il secondo posto. Nessun altro dettaglio sui punteggi o sugli avversari nella gara.
Hong Kong, 27 luglio 2026 – Luccica d’oro e d’argento l’Italia del fioretto femminile ai Mondiali Assoluti di Hong Kong 2026: Martina Favaretto è campionessa del mondo, Arianna Errigo sale sul secondo gradino del podio dopo una finale tutta azzurra. La 24enne veneta vince il derby italiano per 15-7 e porta a casa il primo titolo mondiale della carriera tra lacrime di gioia e un meraviglioso abbraccio con la leggendaria capitana che a 38 anni (ben 17 di distanza dalla prima volta ad Antalya 2009) sale per la 24^ volta sul podio iridato (11^ individuale). Medaglia sfiorata per le altre due azzurre: 5^ Martina Batini e 6^ Anna Cristino. Per la... 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it
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MONDIALI DI SCHERMA: MEDAGLIA D'ORO PER LA VENETA MARTINA FAVARETTO | 27/07/2026
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Mondiali di scherma, Favaretto è oro nel fioretto: le lacrime a fine gara e l’abbraccio con Errigo (argento) dopo la sfida tutta italianaUn’atleta italiana ha vinto la medaglia d’oro nel fioretto femminile ai Mondiali di scherma a Hong Kong.
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