Numerosi wrestler hanno condiviso video partecipando alla Ice Bucket Challenge per sostenere la sensibilizzazione sulla sclerosi laterale amiotrofica. La campagna mira a raccogliere fondi e aumentare la consapevolezza sulla malattia, coinvolgendo figure pubbliche dello sport. La sfida consiste nel versare un secchio d'acqua gelata sulla testa e nominare altri partecipanti. L'iniziativa si è diffusa sui social media, attirando l'attenzione di fan e comunità sportive. Finora, non sono stati comunicati dati aggiornati sull'ammontare totale delle donazioni raccolte.

Di aiuto e di sensibilizzazione sull’argomento sclerosi laterale amiotrofica (nota con l’acronimo SLA ) non ce ne sono mai abbastanza. Da quando, nel maggio 2026, la wrestler Rebel ha annunciato di soffrire di questa gravissima malattia ormai in stadio terminale il mondo del Pro Wrestling si è mobilitato per contribuire come e quanto possibile alla raccolta fondi e alla divulgazione della reale entità di questa devastante malattia. La stessa Rebel, mentre si dedica alle cure, è diventata ambasciatrice dell’associazione I AM ALS, ma i suoi colleghi e amici non l’hanno lasciata sola in questo momento così difficile. La Ice Bucket Challenge per far conoscere la malattia e raccogliere fondi per la ricerca di una cura. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Molti wrestler partecipano alla Ice Bucket Challenge in onore di Rebel

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