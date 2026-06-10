Odissea anche i popcorn bucket deludono il pubblico | molti criticano un problema funzionale

Da movieplayer.it 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I popcorn bucket dedicati a Odissea di Christopher Nolan, presentati da Universal, sono stati criticati per la loro funzionalità. Molti fan segnalano che, nonostante il design originale e apprezzato dai collezionisti, risultano scomodi da usare per mangiare popcorn. Diversi utenti sui social hanno commentato che il contenitore è poco pratico e poco stabile, rendendo difficile l'uso durante la visione del film. La maggior parte delle recensioni si concentra sulla praticità del prodotto.

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Universal ha presentato due originali popcorn bucket dedicati a Odissea di Christopher Nolan. L'idea piace ai collezionisti, ma molti fan sottolineano un dettaglio: usarli davvero per mangiare popcorn sembra tutt'altro che comodo. Mentre cresce l'attesa per Odissea, il nuovo kolossal firmato Christopher Nolan, Universal ha iniziato a svelare il merchandising che accompagnerà l'uscita del film. Tra gli oggetti più discussi ci sono naturalmente i popcorn bucket, diventati negli ultimi anni una vera e propria attrazione parallela per gli appassionati di cinema. Peccato che molti hanno notato un problema non da poco (anche) per questi oggetti legati al film. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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