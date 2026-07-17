Rebel ha accettato la ALS Ice Bucket Challenge, con Britt Baker al suo fianco. La wrestler ha condiviso sui social un video mentre si faceva versare acqua gelata sulla testa, mantenendo il sorriso. La sfida contro la SLA coinvolge anche altri atleti e celebrità, che pubblicano i loro video per sensibilizzare. La partecipazione di Rebel e Baker si aggiunge a una serie di iniziative pubbliche volte a raccogliere fondi e aumentare la consapevolezza sulla malattia.

Rebel non ha alcuna intenzione di lasciare che la SLA le porti via la voglia di lottare. o il suo senso dell’umorismo. A poche settimane dal toccante messaggio pubblicato il 4 luglio, in cui aveva confessato di non sapere se quella potesse essere la sua ultima Festa dell’Indipendenza, l’ex star AEW è tornata sui social per un motivo decisamente più leggero. Questa volta, infatti, il sorriso era protagonista. Rebel ha rivelato su Twitter di essere stata nominata da Steve Gleason per partecipare alla ALS Ice Bucket Challenge. Poco dopo, alle sue spalle è comparsa Britt Baker, armata di un secchio colmo di acqua e ghiaccio pronta a completare la sfida. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - AEW: Rebel accetta la ALS Ice Bucket Challenge, Britt Baker al suo fianco

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