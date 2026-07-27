Missione compiuta Gioventù nazionale e Modavi-Protezione Civile consegnano in Libano il primo carico di aiuti

A due giorni dalla fine della campagna di raccolta, Gioventù Nazionale e Modavi-Protezione Civile hanno consegnato in Libano il primo carico di aiuti. Il pacco è stato preparato e imballato in breve tempo, e la consegna è stata effettuata con successo. La consegna rappresenta il risultato della campagna avviata a maggio. Nessuna informazione su quantità o contenuti specifici degli aiuti.

Missione compiuta a tempo di record. A due giorni dal termine della campagna di raccolta iniziata a maggio e dell’imballaggio definitivo, una delegazione di Gioventù nazionale Roma, con il presidente Francesco Todde, di Modavi Protezione Civile Lazio, con il presidente Emanuele Buffolano, e il parlamentare di Fratelli d’Italia Massimo Milani insieme all’eurodeputato Carlo Fidanza hanno consegnato personalmente in Libano il primo carico di aiuti (beni alimentari e di prima necessità) destinati al popolo libanese: 45 pallet pari a circa 20 tonnellate. Sono atterrati a Beirut con un volo militare con a bordo il materiale frutto di due mesi di impegno “sul campo”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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