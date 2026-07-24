Numeri record 20 tonnellate di aiuti per il Libano da Gioventù nazionale e Modavi Protezione Civile Todde | Grazie al lavoro di decine e decine di ragazzi

Da secoloditalia.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una campagna di raccolta fondi promossa da Modavi Protezione Civile Lazio e Opes, con la partecipazione di Gioventù nazionale, si è conclusa con la consegna di 20 tonnellate di aiuti per il Libano. La campagna, intitolata “Forti e Uniti come le Radici del Cedro”, ha visto la partecipazione di decine di giovani volontari. Un rappresentante ha ringraziato per il contributo dei ragazzi coinvolti nel progetto.

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“Forti e Uniti come le Radici del Cedro”: si è conclusa oggi con risultati inaspettati la campagna di raccolta fondi per il Libano promossa da Modavi Protezione Civile Lazio e Opes, con l’adesione di Gioventù nazionale. “Ci sono battaglie che non si combattono con le armi, ma con lo spirito. Battaglie fatte di sacrificio, dedizione e spirito di servizio. È con questo sentimento che, mesi fa, Gioventù nazionale ha scelto di aderire alla campagna umanitaria “Forti e Uniti come le Radici del Cedro”. Così il presidente romano di Gioventù nazionale, Francesco Todde, presente insieme a tanti ragazzi all’ultimo imballaggio del materiale raccolto in questi mesi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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