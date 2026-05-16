Gioventù Nazionale | Fatti preoccupanti Cento merita protezione
Un rappresentante di Gioventù Nazionale Cento ha espresso preoccupazione riguardo alla situazione locale, affermando che la città necessita di protezione. La dichiarazione è stata rilasciata in un contesto in cui si discute delle criticità presenti nel territorio e delle misure adottate per affrontarle. La posizione del giovane leader si concentra sulla tutela della comunità e sulla richiesta di interventi specifici per garantire la sicurezza e il benessere della cittadinanza.
"Cento merita protezione", è quanto dicono Davide Alagna, coordinatore di Gioventù Nazionale Cento e il coordinatore di Azione Studentesca Cento Filippo Roncarati, dopo l’ennesimo episodio di violenza in autostazione, facendo riferimento ai due giovani arrestati dopo aver tirato un pugno a un uomo, rubandogli il portafoglio. "E’ stato brutalmente aggredito e rapinato in pieno giorno – dice in una nota il gruppo di Gioventù Nazionale Cento – e non è altro che la punta dell’iceberg di una situazione ormai insostenibile. La vittima è stata lasciata a terra sanguinante per il furto del portafogli da due giovanissimi. Esprimiamo profonda preoccupazione per il degrado che sta colpendo il nostro comune. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Cerimonia di gioventù nazionale con presente per l'anniversario della morte di Di Nella
Sullo stesso argomento
Terni, le finali regionali dei nuovi ‘Giochi della Gioventù’ al Clt: “Lo sport scolastico merita di essere sostenuto e valorizzato”Gli impianti sportivi del Circolo Lavoratori Terni hanno ospitato le finali regionali dei nuovi ‘Giochi della Gioventù’, riservate alle scuole...
Salesiani da cento anni a Chiari: “La nostra missione continua a fianco di infanzia e gioventù”Chiari (Brescia) – Domenica mattina le quasi 700 famiglie degli iscritti agli istituti scolastici salesiani San Bernardino di Chiari, le migliaia di...