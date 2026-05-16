Gioventù Nazionale | Fatti preoccupanti Cento merita protezione

Da ilrestodelcarlino.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un rappresentante di Gioventù Nazionale Cento ha espresso preoccupazione riguardo alla situazione locale, affermando che la città necessita di protezione. La dichiarazione è stata rilasciata in un contesto in cui si discute delle criticità presenti nel territorio e delle misure adottate per affrontarle. La posizione del giovane leader si concentra sulla tutela della comunità e sulla richiesta di interventi specifici per garantire la sicurezza e il benessere della cittadinanza.

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"Cento merita protezione", è quanto dicono Davide Alagna, coordinatore di Gioventù Nazionale Cento e il coordinatore di Azione Studentesca Cento Filippo Roncarati, dopo l’ennesimo episodio di violenza in autostazione, facendo riferimento ai due giovani arrestati dopo aver tirato un pugno a un uomo, rubandogli il portafoglio. "E’ stato brutalmente aggredito e rapinato in pieno giorno – dice in una nota il gruppo di Gioventù Nazionale Cento – e non è altro che la punta dell’iceberg di una situazione ormai insostenibile. La vittima è stata lasciata a terra sanguinante per il furto del portafogli da due giovanissimi. Esprimiamo profonda preoccupazione per il degrado che sta colpendo il nostro comune. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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