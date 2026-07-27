milei entra ballando alla convention del partito liberale brasiliano a sostegno di bolsonaro

Notizia in breve

Il presidente argentino Javier Milei ha partecipato alla convention del Partito Liberale a San Paolo, ballando e sostenendo la leadership della famiglia Bolsonaro. L’evento si è svolto il 27 luglio 2026 e ha visto Milei intervenire con entusiasmo in favore del partito brasiliano. La presenza di Milei si è concentrata sulla manifestazione di supporto alla figura di Bolsonaro, senza ulteriori dettagli sui discorsi o altre attività svolte durante la manifestazione.