Milei entra ballando alla convention del Partito Liberale brasiliano a sostegno di Bolsonaro
Il presidente argentino Javier Milei ha partecipato alla convention del Partito Liberale a San Paolo, ballando e sostenendo la leadership della famiglia Bolsonaro. L’evento si è svolto il 27 luglio 2026 e ha visto Milei intervenire con entusiasmo in favore del partito brasiliano. La presenza di Milei si è concentrata sulla manifestazione di supporto alla figura di Bolsonaro, senza ulteriori dettagli sui discorsi o altre attività svolte durante la manifestazione.
(Agenzia Vista) San Paolo, 27 luglio 2026 Il presidente argentino Javier Milei ha partecipato alla convention del Partito Liberale (PL) a San Paolo, intervenendo con entusiasmo a sostegno della leadership della famiglia Bolsonaro. Nel corso dell'evento è stata confermata la candidatura di Flávio Bolsonaro, figlio dell'ex capo di Stato Jair Bolsonaro, per le prossime elezioni presidenziali. Not for sale. Courtesy: Flavio Bolsonaro Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Notizie e thread social correlati
Milei lancia Bolsonaro junior contro Lula: l’assalto finale della destra all’America LatinaUn esponente di destra ha accusato il candidato presidenziale di sinistra di aver subito un attacco da parte di un politico di estrema destra, con...
Un film celebrativo su Bolsonaro padre ha messo nei guai Bolsonaro figlioUn film dedicato al padre di Bolsonaro ha portato a problemi legali per il figlio dell’ex presidente.