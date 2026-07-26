Milei lancia Bolsonaro junior contro Lula | l’assalto finale della destra all’America Latina

Un esponente di destra ha accusato il candidato presidenziale di sinistra di aver subito un attacco da parte di un politico di estrema destra, con riferimenti a un ex presidente brasiliano. La campagna elettorale in Brasile si intensifica, con scontri tra fazioni politiche e accuse reciproche. La corsa alle elezioni si presenta come uno dei momenti più tesi degli ultimi anni, con schieramenti opposti che si fronteggiano nel dibattito pubblico. La data delle elezioni si avvicina e le tensioni aumentano.

In America Latina sta arrivando l’ultima battaglia politica di questo 2026, e sarà la più grande e decisiva: la corsa presidenziale brasiliana. Luis Inacio Lula da Silva vuole il quarto mandato, e a sfidarlo per la destra sarà il leader del Partito Liberale Flavio Bolsonaro, figlio dell’ex presidente Jair, che inaugurando ieri la sua campagna elettorale nella roccaforte di San Paolo ha ottenuto l’endorsement nientemeno che del presidente argentino Javier Milei, giunto da Buenos Aires appositamente per sostenere un cambio della guardia a Brasilia nel voto di ottobre. Da Bolsonaro a Bolsonaro. Bolsonaro, figlio del vincitore del voto del 2018,... 🔗 Leggi su It.insideover.com

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