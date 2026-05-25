un film celebrativo su bolsonaro padre ha messo nei guai bolsonaro figlio

Un film dedicato al padre di Bolsonaro ha portato a problemi legali per il figlio dell’ex presidente. Flávio Bolsonaro, candidato alle presidenziali di ottobre, aveva chiesto di finanziarne la produzione. La richiesta è stata oggetto di indagini e ha suscitato attenzione sulle sue attività di finanziamento. Il film, che celebra la figura del padre, è stato al centro di controlli ufficiali. Le autorità stanno esaminando le richieste di finanziamento e le eventuali irregolarità legate alla produzione.

Flávio Bolsonaro, candidato alle presidenziali di ottobre, aveva chiesto di finanziarlo a un imprenditore accusato di un'enorme frode bancaria In Brasile un film biografico molto elogiativo sull’ex presidente Jair Bolsonaro è diventato un grosso problema per suo figlio Flávio Bolsonaro, che si è candidato al posto del padre alle elezioni presidenziali del prossimo ottobre. Jair Bolsonaro, leader dell’estrema destra brasiliana, non ha potuto farlo perché è stato dichiarato ineleggibile e condannato a più di 27 anni di carcere per il colpo di stato tentato nel 2022. Il film non è diventato un caso solo per i toni celebrativi, ma perché ha... 🔗 Leggi su Ilpost.it

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