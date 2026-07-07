Il progetto del nuovo Stadio del Napoli nell'area Q8 di San Giovanni | bonifica nell'ex raffineria finita nel 2027

Da fanpage.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nell’area Q8 di San Giovanni, la bonifica dell’ex raffineria è in corso e dovrebbe concludersi nel 2027. Il proprietario di una squadra di calcio ha riproposto il progetto per un nuovo stadio a Napoli e ha avanzato l’idea di organizzare un tavolo di confronto con le autorità comunali e regionali.

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Nell'area Q8 di San Giovanni è in corso la bonifica: sarà ultimata nel 2027. De Laurentiis rilancia il progetto del nuovo stadio a Napoli e propone un tavolo con Comune e Regione. L'impianto potrebbe costare oltre un miliardo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Temi più discussi: Il progetto del nuovo Stadio del Napoli nell'area Q8 di San Giovanni: bonifica nell'ex raffineria finita nel 2027; Nuovo stadio Napoli, dialogo aperto tra Q8 e De Laurentiis; Nuovo stadio: serve incontro con Comune e Regione; De Laurentiis rilancia: Fatemi fare lo stadio.

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