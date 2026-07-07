Nell’area Q8 di San Giovanni, la bonifica dell’ex raffineria è in corso e dovrebbe concludersi nel 2027. Il proprietario di una squadra di calcio ha riproposto il progetto per un nuovo stadio a Napoli e ha avanzato l’idea di organizzare un tavolo di confronto con le autorità comunali e regionali.

Nell'area Q8 di San Giovanni è in corso la bonifica: sarà ultimata nel 2027. De Laurentiis rilancia il progetto del nuovo stadio a Napoli e propone un tavolo con Comune e Regione. L'impianto potrebbe costare oltre un miliardo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Nuovo stadio del Napoli a San Giovanni a Teduccio

Notizie e thread social correlati

L’area Q8 di San Giovanni a Teduccio è il nuovo posto in cui De Laurentiis vorrebbe costruire lo stadio del NapoliDe Laurentiis ha proposto di costruire lo stadio del Napoli su un’area di 38 ettari a San Giovanni a Teduccio, un’ex raffineria ancora in fase di...

L’incontro tra Rocchi e Schenone a San Siro, l’ultima ipotesi del pm nell’inchiesta sugli arbitriA San Siro si è svolto un incontro tra Rocchi e Schenone nell'aprile 2025, secondo quanto riferito dagli inquirenti.

Temi più discussi: Il progetto del nuovo Stadio del Napoli nell'area Q8 di San Giovanni: bonifica nell'ex raffineria finita nel 2027; Nuovo stadio Napoli, dialogo aperto tra Q8 e De Laurentiis; Nuovo stadio: serve incontro con Comune e Regione; De Laurentiis rilancia: Fatemi fare lo stadio.

Novità sui lavori di riqualifica dello Stadio Diego Armando Maradona Il Comune di Napoli ha annunciato la partenza della Conferenza dei Servizi per l'approvazione del progetto Di seguito la nota ufficiale È partita ufficialmente ieri, lunedì 15 giugno, x.com

Il progetto del nuovo Stadio del Napoli nell’area Q8 di San Giovanni: bonifica nell’ex raffineria finita nel 2027La bonifica dell'ex raffineria nell'area Q8 di San Giovanni a Teduccio, dove il Napoli vorrebbe costruire il suo nuovo stadio, è già in corso e sarà completata tra la fine del 2027 e l'inizio del 2028 ... fanpage.it

De Laurentiis rilancia: Fatemi fare lo stadioStadio nuovo del Napoli, De Laurentiis rilancia il progetto a San Giovanni e chiede un tavolo con Manfredi e Fico. stylo24.it

[Romano] Rúben Amorim è pronto: vuole il Milan, ha già accordato tutti i termini ed è in attesa della decisione finale di Gerry Cardinale. Matthias Jaissle rimane l'altro candidato, ma l'Al Ahli non lo lascia andare facilmente. Oliver Glasner è fuori dalla corsa a pa reddit