Nel distributore più costoso d’Italia a Milano, in via Correggio, sono state segnalate sparizioni di auto. Un cliente ha protestato pubblicamente, commentando “Vergogna”. La compagnia proprietaria ha rimosso l’insegna del distributore. La zona di Buonarroti, dove si trova il distributore, è caratterizzata da un clima calmo e afoso, con alcune famiglie che riescono ancora a permettersi un fine settimana lungo.

Milano – In via Correggio a Milano, in zona Buonarroti, è un lunedì di rientro lento e afoso. “Qui vivono famiglie che il weekend lungo se lo possono ancora permettere”, dice un passante che abita tra le case liberty. Permettersi il rientro posticipato ma pure la benzina. Due cose sempre meno scontate (in senso letterale). Il piccolo benzinaio di quartiere è un po’ un’oreficeria. Si vendono qui i carburanti più cari d’Italia, secondo i dati del ministero delle Imprese rielaborati dal Codacons. Sotto la “soglia psicologica” dei due euro al litro questo distributore non ci arriva praticamente da anni. Oggi che un pieno costa in media 15 euro in più, nel cartello che svetta davanti all’aria di rifornimento si legge che il diesel viene servito a 2,735 euro al litro, mentre la benzina a 2,699. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Milano, nel distributore più caro d’Italia ‘spariscono’ le auto. Un cliente urla: “Vergogna”. E la compagnia cancella l’insegna

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