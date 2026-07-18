A Milano, il prezzo della benzina è di 2,635 euro al litro e quello del gasolio di 2,695 euro al litro, risultando tra i più alti in Italia. I costi dei carburanti continuano ad aumentare, con il gasolio che in alcune pompe si avvicina a 2,7 euro al litro. La crescita dei prezzi si registra in un contesto di aumento generale dei listini.

L'inarrestabile corsa dei listini dei carburanti ha portato a nuovi record nei prezzi alla pompa con il gasolio che, in alcuni casi, arriva oggi a sfiorare i 2,7 euro al litro. Lo segnala il Codacons, che sulla base dei dati ufficiali comunicati tra ieri e oggi dagli impianti e pubblicati sull'apposito sito del Mimit ha realizzato una mappa regionale del caro-carburanti. Self service. Per quanto riguarda il self service, i prezzi più alti d'Italia sono praticati da un distributore ubicato a Milano che vende la benzina a 2,635 euro al litro, il gasolio a 2,695 euro al litro, e sempre nel comune di Milano un altro impianto vende il diesel a 2,442 eurolitro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - A Milano il distributore self service più caro d’Italia: benzina 2,635 euro al ltiro, gasolio 2,695

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