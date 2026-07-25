A Milano, il distributore di benzina senza self service ha un prezzo di 2,7 euro al litro, rendendolo il più caro d’Italia. La differenza rispetto ad altri punti vendita è evidente anche senza dati ufficiali, secondo quanto osservato dagli utenti. La decisione di non offrire il servizio self service contribuisce a questa situazione. La notizia è stata confermata dal Codacons, che ha evidenziato il prezzo elevato rispetto ad altre aree.

Se non altro il servizio è «servito», il self service, bontà sua, non è previsto. La sentenza è arrivata dal Codacons, ma anche l’uomo della strada se n’era accorto. Il tabellone del tariffario dinanzi alla pompa, del resto, desta impressione: diesel a 2,735 euro al litro, poco meglio va ai cultori della senza piombo, con la verde che si ferma «solo» a 2, 699. È record? È record: quello del benzinaio più caro d’Italia. Un distributore con prezzi da enoteca ubicato a Milano, in via Correggio – viale alberato con bilocali in vendita a 600 mila euro, palazzine liberty affiancate a casermoni di edilizia anni ’60, immerse nella zona residenziale del distretto Fiera Bolla e non distante dal centro di una Milano che conferma la palma di città più onerosa d’Italia conferitale anche quest’anno dal Codacons. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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© Milano.corriere.it - Milano, il distributore di benzina più caro d'Italia (senza self service): «verde» a 2,7 euro al litro. «Meglio farla in autostrada»

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Quanto costa il gasolio oggi Prezzo shock al benzinaio!

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A Milano il distributore self service più caro d’Italia: benzina 2,635 euro al ltiro, gasolio 2,695A Milano, il prezzo della benzina è di 2,635 euro al litro e quello del gasolio di 2,695 euro al litro, risultando tra i più alti in Italia.

Dopo cinque giorni di lieve calo, il caro carburanti torna a fare paura: la benzina in autostrada torna sopra i 2 euro al litroDopo cinque giorni di diminuzione, i prezzi dei carburanti sono risaliti, con la benzina in autostrada che ha superato nuovamente i 2 euro al litro.

Temi più discussi: Il distributore più caro d’Italia è a Milano: per il diesel in self service quasi 2,7 euro al litro; A Milano il benzinaio che crede di essere il più furbo: 2,7 euro al litro per il gasolio; Diesel a 2,70 euro, record a Milano; Codacons, record prezzo gasolio in distributore Milano, 2,695 euro.

A Milano la benzina vola oltre 2,6 euro. In un distributore in zona residenziale #ANSAmotori #ANSA x.com

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