Milano il distributore di benzina più caro d' Italia senza self service | verde a 2,7 euro al litro Meglio farla in autostrada

Da milano.corriere.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Milano, il distributore di benzina senza self service ha un prezzo di 2,7 euro al litro, rendendolo il più caro d’Italia. La differenza rispetto ad altri punti vendita è evidente anche senza dati ufficiali, secondo quanto osservato dagli utenti. La decisione di non offrire il servizio self service contribuisce a questa situazione. La notizia è stata confermata dal Codacons, che ha evidenziato il prezzo elevato rispetto ad altre aree.

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Se non altro il servizio è «servito», il self service, bontà sua, non è previsto. La sentenza è arrivata dal Codacons, ma anche l’uomo della strada se n’era accorto. Il tabellone del tariffario dinanzi alla pompa, del resto, desta impressione: diesel a 2,735 euro al litro, poco meglio va ai cultori della senza piombo, con la verde che si ferma «solo» a 2, 699. È record? È record: quello del benzinaio più caro d’Italia.  Un distributore con prezzi da enoteca ubicato a Milano, in via Correggio – viale alberato con bilocali in vendita a 600 mila euro, palazzine liberty affiancate a casermoni di edilizia anni ’60, immerse nella zona residenziale del distretto Fiera Bolla e non distante dal centro di una Milano che conferma la palma di città più onerosa d’Italia conferitale anche quest’anno dal Codacons. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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© Milano.corriere.it - Milano, il distributore di benzina più caro d'Italia (senza self service): «verde» a 2,7 euro al litro. «Meglio farla in autostrada»
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