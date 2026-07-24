Sansepolcro torna il Consiglio Comunale
Il Consiglio Comunale di Sansepolcro si riunirà mercoledì 29 luglio alle 20:45 nella Sala Consiliare di Palazzo delle Laudi. La convocazione riguarda l’esame di diversi argomenti all’ordine del giorno, il cui dettaglio non è stato specificato. La riunione rappresenta la prima convocazione dopo una pausa e si svolgerà in un orario serale. Nessuna informazione è stata fornita sui temi specifici che saranno trattati durante la seduta.
ARezzo, 24 luglio 2026 – Il Consiglio Comunale di Sansepolcro è convocato il giorno mercoledì 29 Luglio 2026 alle ore 20:45 nella Sala Consiliare di Palazzo delle Laudi per discutere gli argomenti di cui al seguente: ORDINE DEL GIORNO 1. Comunicazioni del Presidente del Consiglio; 2. Comunicazioni del Sindaco; 3. Interrogazione presentata dal gruppo consiliare Pd-InComune sullo stato delle politiche comunali per la sicurezza urbana e strategie dell’Amministrazione per la tutela e la vitalità del centro storico; 4. Interrogazione presentata dal gruppo consiliare Pd-InComune sulle motivazioni politiche del rimpasto in Giunta e della nomina del nuovo Assessore alle Politiche Sociali e Sanità; 5. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Cronaca Aretina del 16/04/2025
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